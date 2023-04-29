Герасимов считает Малкома лучшим игроком чемпионата России

Бывший нападающий «Зенита» Юрий Герасимов назвал форварда петербургской команды Малкома лучшим игроком чемпионата России.

«Малком сейчас — лицо «Зенита», когда его нет, команда не так играет. В российском футболе это игрок «номер 1». Промес, «Спартак» — это не то совсем. Промес — конечно, тоже хороший игрок. Но Малком выше уровнем. Я его сравниваю с Халком. Тот пришел в «Зенит» и тоже колошматил тут прилично», — приводит «РБ Спорт» слова Герасимова.

Малком оформил покер в матче 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:1). Теперь на его счету 22 гола в текущем сезоне чемпионата России.