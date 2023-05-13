Геркус допустил свое возвращение в клуб РПЛ

Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус ответил на вопрос о своем возвращении в клуб РПЛ.

У Геркуса спросили: «В другой клуб РПЛ ваше возвращение возможно?» 50-летний на этот вопрос утвердительно кивнул.

Геркус покинул пост президента московского клуба 1 марта 2023 года. Он занимал этот пост с 18 августа 2022 года. До этого он занимал должность президента «Локомотива» с 2016 по 2018 год.

«Торпедо» в 27-м туре РПЛ проиграло ЦСКА (0:3) и с 13 очками на счету лишилось шансов остаться в РПЛ. По итогам сезона-2022/23 команда отправится в первую лигу.