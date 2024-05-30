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Сегодня, 13:29

Геркус назвал плюсы и минусы возможного выхода в РПЛ четырех команд из Первой лиги

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус назвал «СЭ» преимущества возможного выхода в РПЛ четырех команд из Мелбет-Первой лиги.

По итогам сезона-2023/24 в РПЛ напрямую из ФНЛ поднялись «Химки» и махачкалинское «Динамо».

В первых стыковых матчах за право выступать в РПЛ «Акрон» переиграл «Урал» (2:0), а «Арсенал» одержал победу над «Пари НН» (2:1).

«Плюсы, безусловно, есть. Больше болельщиков из новых регионов, например, из Дагестана или Тольятти, если они смогут пройти дальше. Усилится конкуренция в Первой лиге, также усилится уровень борьбы в РПЛ за невылет. Не говоря уже о том, что Первая лига может получить четыре отличных клуба с прекрасными аренами», — сказал Геркус «СЭ».

Также экс-президент «Локомотива» высказался о недостатках возможного выхода в РПЛ четырех команд из Первой Лиги.

«Минусов тоже хватает. В РПЛ добавятся клубы со, скорее всего, невысокой посещаемостью. К тому же, болельщикам этих клубов только предстоит оформить Fan ID. Их стадионы тоже не выглядят многообещающе. Из-за меньшего опыта они, скорее слабее, со спортивной точки зрения», — добавил Геркус.

Ответные стыковые матчи за право выступать в РПЛ в сезоне-2024/25 пройдут 1 июня.

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