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Геркус: «Дзюба не молодеет и ведущим игроком вряд ли может быть, но он еще способен приносить пользу»

Зарина Халимхонова
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в комментарии для «СЭ» поделился мнением о перспективах форварда железнодорожников Артема Дзюбы.

«Тренер может принимать любые решения, если он справляется с поставленными задачами. Исходить надо из этого. Если правильно помню, «Локомотив» ставил задачу финал Кубка и/или третье место в РПЛ. Игроки — это механизм для выполнения задачи. А молодые играют или нет — это вторично. Безусловно, он не молодеет и ведущим игроком в топ-клубе быть вряд ли сможет. Но может ли приносить пользу? Конечно, да», — сказал Геркус «СЭ».

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Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Контракт 35-летнего россиянина с железнодорожниками действует до конца июня 2024 года. В соглашении есть пункт об автоматическом продлении на один год, в случае если футболист достигнет определенных статистических показателей.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Илья Геркус
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