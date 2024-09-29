Геркус о Батракове: «Нет такого, что в прошлом туре он феерил, а в этом исчез. Держит уровень»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в дерби со «Спартаком».

— Самошников выдал матч жизни?

— Потрясающе завершал! Два гола, шикарно распорядился своими моментами. Второй был, пожалуй, даже сложнее — в касание в верхний угол. Хочется его поздравить. Оказался в нужное время в нужном месте и великолепно исполнил! Так все решить — это, конечно, мастерство. Молодец.

— Воробьев — суперприобретение? У Дмитрия в 10 турах 5+3 по системе «гол плюс пас»?

— Все-таки пока я был бы более осторожен в оценках. Да, сегодня забил важный гол, но там и рикошет немного помог. Тем не менее, добежал, ударил, попал. И все же я бы не назвал сейчас Воробьева ведущим игроком «Локо». Обедни он точно не портит, большую пользу приносит.

— Как вам Батраков в этом матче?

— Спартаковцы персонально играли против Алексея, много на нем фолили. У Батракова не все получалось. Но он точно не выпадал из игры. Свою работу делал. В частности, стягивал на себя внимание оппонентов. Да и атаку именно он разогнал, когда забил Воробьев. Мы еще гадали на трибуне, добежит Дмитрий или нет. Получилось. Добежал, остановился, да еще и пробил. 3:1.

— Недавно вы сказали: «Тюкавин — гений, конечно, нет вопросов. Но Батраков еще большим гением может вырасти. Никогда не видел такого дебюта».

— Батраков пока не выпадает, держит уровень. Нет такого, что в прошлом туре он фееерил, а сегодня исчез. Нет, он полезно сыграл. Как мне показалось, Алексей действовал глубже, чем обычно. И, как заметил выше, с ним рядом постоянно находился кто-то из спартаковцев. Ничего страшного. Он вскоре адаптируется к такому давлению и будет чаще выдавать яркие матчи.