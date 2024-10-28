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Сегодня, 08:10

Геркус: «У «Локомотива» хороший состав, но на чемпионство его вряд ли хватит»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился с «СЭ» мнением о шансах железнодорожников на чемпионство после ничьей с «Зенитом» (1:1) в матче 13-го тура РПЛ.

— Может ли «Локомотив» и дальше продолжать борьбу за чемпионство таким составом или усиление зимой необходимо?

— Дело не в зиме. Это хороший состав, но на чемпионство его вряд ли хватит. Чемпион должен обыгрывать конкурентов. «Локо» пока проиграл «Краснодару» и «Динамо» и сыграл вничью с «Зенитом», что само по себе крутой результат, но для чемпионства его маловато, — сказал Геркус «СЭ».

«Зенит» прервал пятиматчевую победную серию во всех турнирах. Питерцы набрали 30 очков, но остались на второй позиции в РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» (30) по дополнительным показателям. При этом у «быков» еще одна игра в запасе. «Локомотив» с 28 баллами располагается на третьей строчке.

В следующем матче чемпионата России клуб из Санкт-Петербурга сыграет против махачкалинского «Динамо», а красно-зеленые встретятся с «Рубином». Обе игры пройдут 2 ноября.

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