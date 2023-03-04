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Геркус о хет-трике Дзюбы в матче с «Ростовом»: «В неважной форме, год не забивал», говорили они. Специалисты"

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус отреагировал на хет-трик нападающего железнодорожников Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова».

««В неважной форме, год не забивал», говорили они. Специалисты», — написал у себя в Telegram-канале Геркус.

В зимнее трансферное окно, когда Геркус еще работал в «Торпедо», Дзюба мог перейти в «Торпедо», однако стороны не пришли к согласию.

8 февраля 34-летний форвард подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Источник: https://t.me/gerkus_fm/774
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Илья Геркус
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