Геркус: «Локомотив» ставит себя в заведомо худшие условия, отказываясь от легионеров»

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус рассказал, как относится к идее железнодорожников комплектоваться исключительно российскими игроками.

«Я ее не разделяю. Например, у них есть Камано, который хочет продления контракта. Он не сверхзвезда, но он исправно исполняет своих обязанности, закрывает им правый фланг. Сейчас у них там игрока нет в итоге. Они его не продлевают, имея в голове эти принципы, но при этом они сами себя ослабляют. То есть они искусственным образом заводят себя в какие-то рамки — будем играть без легионеров. Вы себя ставите в заведомо худшие условия, чем соперника. Если есть легионер, зачем от него отказываться», — сказал Геркус в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

По итогам 7 туров «Локомотив» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 12 очков.