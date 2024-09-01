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Сегодня, 21:00

Геркус: «Локомотиву» будет тяжело удержаться в топе РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил выступление железнодорожников в нынешнем сезоне РПЛ.

«Я бы сейчас это не переоценивал. Буквально через два месяца будет другой футбол. После первых туров всякое бывает: «Урал» в прошлом году лидировал, а в итоге вылетел. «Крылья» были на втором месте как-то — и где они сейчас? Посмотрим, на каком месте будет «Локомотив» после десятого тура, когда треть чемпионата закончится. Я бы не торопился делать выводы, но ребята — молодцы. Перед началом была настороженность, что ушли игроки, а на замену никого не взяли. С точки зрения обоймы им тяжело будет удержаться в топе», — цитирует Геркуса Metaratings.ru.

После шести туров «Локомотив» с 15 очками идет на втором месте в чемпионате России, отставая от «Зенита» на два балла.

 

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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