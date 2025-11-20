Геркус призвал «Спартак» брать пример с ЦСКА в вопросе подбора кандидатуры главного тренера

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем главном тренере «Спартака».

«По сути, кроме Черчесова, из российских тренеров выбора-то и нет — если не хочется экспериментов, конечно. Черчесов — это гарантия чемпионства? Нет, конечно. Не существует ни одного тренера в мире, который гарантирует золото. От Черчесова ожидания — это борьба за медали. Если из иностранцев смотреть, то нужен человек с опытом, который что-то выигрывал. Кажется, что это какие-то сложные требования, но посмотрите на ЦСКА: они нашли себе замечательного тренера, причем уже в который раз подряд. Хотя ресурсов у них меньше, чем у «Спартака»», — сказал Геркус «СЭ».

Деян Станкович был уволен из «Спартака» 11 ноября. Серб возглавлял клуб с июля 2024 года. Под руководством специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили. В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, уступая 8 очков лидирующим «Краснодару» и ЦСКА.