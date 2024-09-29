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Сегодня, 13:30

Геркус о дерби: «Спартак» играл академично»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ поделился мнением о победе «Локомотива» в дерби со «Спартаком» (3:1).

— Главное впечатление от этого матча? Очень солидный «Локо»?

— «Спартак» играл довольно академично. А «Локо» — остро-молодо-задорно, действовал вторым номером, на контратаках. Железнодорожники отдали инициативу и сами жалили. Тактика Галактионова в итоге сработала. Очень качественный матч в исполнении хозяев, которые явно превзошли красно-белых по числу созданных моментов. «Спартак» гораздо медленнее вел эту игру.

 
Сесар Монтес. Шамар Николсон, Илья Самошников и&nbsp;Манфред Угальде. «Если выпускаешь Николсона, где навесы? В чем заключался план Станковича?» Геркус — о победе «Локо» в дерби

 

ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Илья Геркус

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