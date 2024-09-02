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Сегодня, 05:44

Геркус о Батракове и Глушенкове: «Апельсин надо сравнивать с апельсинами, яблоко — с яблоками»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал игру 19-летнего полузащитника Алексея Батракова в текущем сезоне.

«Если бы в начале сезона клубы пришли за Батраковым и предложили 3-4 миллиона — то «Локо» охотно бы отдал. Прошло несколько недель, игрок не изменился. Но его теперь никто не отдаст за 3-4 миллиона. Это говорит о том, что в спорте оценки субъективны. Батраков заменяет Глушенкова? Нельзя говорить то же самое про человека, который сыграл три матча. Нельзя сравнить человека, который сыграл десять сезонов, с человеком, сыгравшим один. Апельсин надо сравнивать с апельсинами, а яблоко — с яблоками», — приводит слова Геркуса Metaratings.ru.

В текущем сезоне Батраков провел 9 матчей за «Локомотив», в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

Источник: Metaratings
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
Илья Геркус
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