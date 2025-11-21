Сегодня, 18:34
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился с «СЭ» мнением о возможном возвращении пива на российские стадионы.
«Никаких безумств из-за пива не припомню. Это такое клише, что буянят люди, упившееся пивом. Слава богу, здравый смысл восторжествует и ограничений станет меньше. Ничего плохого в этом не вижу, только позитив», — сказал Геркус «СЭ».
Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев сообщил «СЭ» о готовности рассмотреть законопроект о возвращении пива на стадионы во втором чтении.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.
korkodil
Надо сделать обязательным употребление пива на стадионах, а то никакой поддержки клубам от этих зрителей нет, что они себе позволяют, самим футболистам не на что купить себе пива после матча (и перед матчем тоже).
21.11.2025
Информация_100%
21.11.2025
хурма(сельдерей)
Геркус рад возможному возвращению пива на стадионы: «Здравый смысл восторжествует» ================================================ =Хмельной смысл восторжествует=
21.11.2025
Serg D
В жизни давно я понял, кроется гибель где В пиве никто не тонет, тонут всегда в воде Реки, моря, проливы — сколько от них вреда Губит людей не пиво, губит людей вода Губит людей не пиво, губит людей вода
21.11.2025