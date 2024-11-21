Геркус рассказал, что Семак мог возглавить «Локомотив» после «Уфы»

Сегодня, 16:45
Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о работе в руководстве железнодорожников.
— Спортивный директор из-за рубежа — это всегда тренер-иностранец. Получается, изначально клуб выбирает легионерский вектор, приглашая менеджера?
— Не думаю. В «Локомотиве» при мне спортивным директором был Эрик Штоффельсхаус. Потом мне ставили в вину, что мы готовили план Б, называли интриганом, что не верю в легендарного Семина... Но я и сейчас убежден, что любой руководитель должен быть готов к любому развитию событий, мониторить рынок.
Так вот, в списке Штоффельсхауса в определенный период времени был Семак, возглавлявший тогда «Уфу». То есть рассматривались не только иностранцы. Мы все-таки хотели выходить на новый уровень, сформировали хорошую команду, взявшую «золото». При этом первая Лига чемпионов у нас не задалась. Да, я ставил задачу спортивному директору — оценивать, куда мы идем, как развиваемся, постоянно давать оценку тренеру. Это и есть работа руководителя — держать руку на пульсе. В итоге в «Локомотиве» остался Семин, а Семак пошел в «Зенит».
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)