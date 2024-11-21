Геркус рассказал, что Семак мог возглавить «Локомотив» после «Уфы»

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями о работе в руководстве железнодорожников.

— Спортивный директор из-за рубежа — это всегда тренер-иностранец. Получается, изначально клуб выбирает легионерский вектор, приглашая менеджера?

— Не думаю. В «Локомотиве» при мне спортивным директором был Эрик Штоффельсхаус. Потом мне ставили в вину, что мы готовили план Б, называли интриганом, что не верю в легендарного Семина... Но я и сейчас убежден, что любой руководитель должен быть готов к любому развитию событий, мониторить рынок.

Так вот, в списке Штоффельсхауса в определенный период времени был Семак, возглавлявший тогда «Уфу». То есть рассматривались не только иностранцы. Мы все-таки хотели выходить на новый уровень, сформировали хорошую команду, взявшую «золото». При этом первая Лига чемпионов у нас не задалась. Да, я ставил задачу спортивному директору — оценивать, куда мы идем, как развиваемся, постоянно давать оценку тренеру. Это и есть работа руководителя — держать руку на пульсе. В итоге в «Локомотиве» остался Семин, а Семак пошел в «Зенит».