Геркус рассказал о конкуренции «Торпедо» за посещаемость с другими московскими клубами

Президент «Торпедо» Илья Геркус в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал о работе клуба с болельщиками и конкуренции за посещаемость матчей с другими московскими командами.

«В плане посещаемости «Торпедо» конкурирует сейчас с «Локомотивом»? Отчасти. Также и с ЦСКА, и с «Динамо». Да, сейчас возможности несопоставимы, но это не значит, что мы не можем к этому стремиться. У нас тоже есть свои преимущества. Сейчас у нас есть замечательная арена, пусть и относительно временно, но мы на ней будем играть несколько лет. Нужно использовать потенциал стадиона, у которого есть то, чего нет у других — собственный бренд, это само по себе прекрасное место и одна из немногих арен, которая принимает туристов, которые просто приходят туда в составе экскурсионных групп, чтобы посмотреть, как там внутри. Это само по себе интересное место для футбольных людей. Они хотят там побывать, а мы можем их пригласить к себе на матч», — сказал Геркус в эфире программы «Футбол России».

Также функционер поделился мнением о ситуации с Fan ID.

«Когда может состояться круглый стол по Fan ID? Он, безусловно, сейчас нужен. Это решение сейчас не помогает нашему футболу развиваться. И идеологически, и по форме сейчас это очень сложно, запутанно, это лишнее. Надо как-то максимально это упрощать, делать все разумно. Надо думать: а что мы даем болельщикам взамен? Называются какие-то блага, чтобы было комфортнее, но пока это только разговоры. Почему, например, школьникам, которые оформят Fan ID, будет комфортнее? Какая вообще от них была угроза раньше? Да, у нас раньше были инциденты на трибунах, но это было очень давно, за последние 10 лет не слышал, чтобы происходило что-то глобальное, какие-то неприятности. Почему мы так широко воспринимаем группы риска? Почему туда попали дети, пенсионеры — непонятно. Какая угроза от людей старше 60 лет? В общем, очень много вопросов, которые, думаю, могли бы быть выслушаны. Конечно, очень жаль, что круглый стол случится после — нужно это сказать — не очень удачного внедрения, потому что мы видим падение посещаемости. А не до того, как отмашка и зеленый свет были даны. Я понимаю законодателей, там есть своя логика, и мы, футбольные функционеры, должны ее понимать. Но свою позицию мы, наверное, не донесли. Это большая проблема. Надеюсь, здравый смысл восторжествует, и мы сможем найти какой-то компромисс, скорректировать то, что произошло», — добавил Геркус.

Первый домашний матч на стадионе «Лужники» в этом сезоне «Торпедо» провело 17 сентября, в этой игре команда победила ЦСКА (1:0) в рамках 10-го тура РПЛ. Клуб арендует «Лужники» из-за стройки новой домашней арены, ожидается, что она будет готова к эксплуатации к концу 2025 года и будет вмещать до 15 тысяч болельщиков.