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Сегодня, 00:11

Геркус считает, что Галактионов должен дать результат через год

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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями о работе главного тренера «железнодорожников» Михаила Галактионова.

«Клуб ставил перед собой задачу в виде борьбы за тройку, а по факту они остались на 4-5 месте. Команда выглядит не всегда убедительно. Они нормально играют для борьбы за пятерку. Также в «Локомотиве» говорили, что собираются выиграть Кубок, но я в это не верю. Команда веселая, вратарь прекрасный, хотя довольно возрастной. Но я не вижу того, что «Локомотив» нащупывает хоть какой-то баланс. Инвестиция в тренера — это большой риск, поэтому думаю, что где-то через год Галактионов должен дать результат. Если не даст, это будет значить одно — «Локомотив» ошибся с тренером», — сказал Геркус Metaratings.ru.

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. В 30-м туре РПЛ железнодорожники взяли верх над «Балтикой» со счетом 3:1 и заняли четвертое место по итогам сезона. «Балтика» осталась 15-й и следующий сезон проведет в первой лиге.

Источник: Metaratings.ru
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