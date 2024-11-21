Геркус: «За иностранцами тоже стоят агенты. Посмотрите на «Спартак» с Абеной»

Сегодня, 16:15
Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус в интервью «СЭ» прокомментировал уровень влияния агентов на клубы РПЛ.
— Отдельная тема при выборе тренера — влияние на него агента. Что думаете об этой проблеме? Кажется, чтобы избежать ее, в наших клубах порой делают ставку на иностранцев.
— Ни для кого не секрет, что у каждого тренера есть окружение. И у руководителей, к слову, тоже. Хватает желающих поделиться своим экспертным мнением. И это не всегда зло. Хлеб агентов — глубокое погружение в футбол, его понимание, в этом они профи. «У вас явная проблема справа в обороне, требуется усиление». Правда это? Да, болевая точка отмечена верно. «У меня есть решение». А вот тут уже надо аккуратнее.
Но не приглашать россиян из-за агентов... За иностранцами ведь они точно так же стоят. Иногда даже еще хуже обстоит дело. Посмотрите на «Спартак». Мы же все видим. Этот новый защитник... Это же ненастоящий защитник. У нас такого уровня, как Абена, разве нет? Вопросы...
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)