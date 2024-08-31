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Геркус считает, что от трансфера Соболева проиграли и «Зенит», и «Спартак»

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Экс-президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал переход нападающего Александра Соболева в «Зенит».

30 августа «Зенит» объявил о переходе 27-летнего Соболева, контракт с нападающим рассчитан на 3 сезона с возможностью продления еще на один. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

«Чего ожидаю от Соболева в новом клубе? Ожидаю, что он будет играть и приносить пользу. Во-первых, я не думаю, что болельщики «Зенита» чего-то очень ждут от этого трансфера. Потому что всегда относились очень тяжело к переходам из «Спартака». Потому что, в какой-то степени, я тоже болельщик питерцев.

Если говорить про футбольную часть, то конечно, игрок с такой статистикой будет забивать голы. В РПЛ у него статистика 60+30, забивал в кубке России и в сборной. Кто выиграл от этой сделки? В моменте обе стороны выглядят проигравшими. «Зенит» получает нападающего, который месяц не тренировался и многие болельщики воспримут с осторожностью. И непонятно, качественного игрока ли приобрели? А «Спартак», по сути, потерял футболиста, забивавшего немало, чтобы сказать, что клуб разбрасывается нападающими. Такими игроками можно легко разбрасываться? Не думаю", — цитирует Геркуса Metaratings.

За «Спартак» Соболев выступал с января 2020 года. На его счету 58 забитых мячей и 32 результативные передачи в 140 матчах за клуб.

Источник: Metaratings
Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Илья Геркус
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