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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 19:48

Геркус считает, что повышенное внимание может сказаться на Батракове в лучшую сторону

Камила Абдурахманова
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что повышенное внимание может пойти Алексею Батракову на пользу.

«Награда справедливая, он действительно лучший молодой футболист России сейчас. Не скажется ли на его игре столь повышенное внимание? Все бывает. Может, и скажется. А, возможно, даже в лучшую сторону», — сказал Геркус «ВсеПроСпорт».

В среду, 11 декабря, воспитанник столичного клуба стал лауреатом премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту РПЛ по итогам года.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
Илья Геркус
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