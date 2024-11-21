Геркус: «Спартак» слишком зависим от мнения извне. Следят, кто что сказал, написал...»

Сегодня, 16:30
Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус в интервью «СЭ» высказал мнение о тренерской селекции московского «Спартака».
Влияют ли агенты [на выбор тренера]? Конечно, такой фактор есть. И непосредственно, и через прессу, через блогеров, ЛОМов. Некоторые клубы очень подвержены такому давлению. Один, есть ощущение, вообще постоянно в диалоге с общественным мнением. Кто что сказал, написал... Это о «Спартаке».
Большая проблема, когда так много разных оценок, люди настолько пристрастно подходят к каждому результату. Отсюда и постоянные перемены. После Олега Романцева приходили же хорошие тренеры, но красно-белые умудрялись и с ними так быстро расставаться, что специалисты не успевали ничего показать. Как получилось, что не разглядели столь сильного тренера, как Эмери? Какие-то интриги? Слишком резкие оценки и поспешные выводы? В «Спартаке» скоры на расправу.
Также Геркус прокомментировал расставание московского клуба с главным тренером Массимо Каррерой, принесшим клубу чемпионство.
— С тем же Каррерой тоже, считаю, поспешили. Да, похоже, он стал жертвой своих агентов, потянул бессмысленных игроков в команду... Массимо, со своей стороны, тоже был «хорош», но руководителям стоило внести какие-то коррективы. Тренер набил шишек, мог исправить ситуацию. В 2017-м Каррера сделал команду чемпионом, а в 2018-м в гонке для «Локомотива», который взял золото, самым серьезным соперником был как раз «Спартак». Долго шел вторым и только в последнем туре откатился на третье. Сплоченный коллектив, больше всего мы опасались именно красно-белых. Надо было немного докрутить, помочь Каррере, вместе постараться вернуться наверх — а в итоге после ухода итальянца команда скатилась.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)