Геркус: «Для топ-клубов РПЛ есть 5-6 российских специалистов»

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус в интервью «СЭ» высказал мнение по поводу уровня отечественных тренеров в чемпионате России.

— Возглавь вы сейчас российский топ-клуб, из которого ушел тренер, кого бы взяли — иностранца или россиянина?

— Все зависит от поставленных задач. В топ-клубе они наверняка будут высокими — значит, нужен опытный специалист, способный выигрывать, работать под давлением, с топ-футболистами. Наших таких мало. Их вообще мало — и хороших, и плохих. А уж для топ-клубов, пожалуй, человек 5-6 наберется. Семак, Слуцкий... Черчесов, конечно, топ-тренер — любую команду можно доверить. Федотов? Да, вторые места с «Сочи» и ЦСКА — это серьезные достижения, у него есть характер, стиль, харизма. Пожалуй, еще Гончаренко, тоже хватает качеств.

И больше никто так с ходу в голову и не приходит. Дальше Юран, Аленичев — игроками были известными, но у них пока нет победного опыта, работы в долгую в топ-клубе, чтобы мы могли уверенно спрогнозировать конечный результат. Так что в первую очередь я изучал бы рынок доступных иностранных специалистов.

А вот в клубе-середняке с задачей развития или аутсайдере РПЛ с целью сохранения прописки немного другая ситуация. Здесь есть выбор качественных российских специалистов, которым можно доверить команду. Вариант условного Галактионова.

— К числу топов пока его не причислите? У Михаила Михайловича команда борется за золото при довольно скромном составе.

— Пока рановато делать выводы. Да, «Локомотив» идет здорово, но и позиция у него удобная — теневой преследователь. Недавно у них матч в Питере был: выиграли — отлично, проиграли — ничего страшного. Никто камня не кинет. Когда давления нет, это весьма комфортные условия. Галактионов — большой молодец, но посмотрим, как команда поведет себя, когда станут требовать результат.