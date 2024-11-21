Геркус: «Для топ-клубов РПЛ есть 5-6 российских специалистов»

Сегодня, 16:00
Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус в интервью «СЭ» высказал мнение по поводу уровня отечественных тренеров в чемпионате России.
— Возглавь вы сейчас российский топ-клуб, из которого ушел тренер, кого бы взяли — иностранца или россиянина?
— Все зависит от поставленных задач. В топ-клубе они наверняка будут высокими — значит, нужен опытный специалист, способный выигрывать, работать под давлением, с топ-футболистами. Наших таких мало. Их вообще мало — и хороших, и плохих. А уж для топ-клубов, пожалуй, человек 5-6 наберется. Семак, Слуцкий... Черчесов, конечно, топ-тренер — любую команду можно доверить. Федотов? Да, вторые места с «Сочи» и ЦСКА — это серьезные достижения, у него есть характер, стиль, харизма. Пожалуй, еще Гончаренко, тоже хватает качеств.
И больше никто так с ходу в голову и не приходит. Дальше Юран, Аленичев — игроками были известными, но у них пока нет победного опыта, работы в долгую в топ-клубе, чтобы мы могли уверенно спрогнозировать конечный результат. Так что в первую очередь я изучал бы рынок доступных иностранных специалистов.
А вот в клубе-середняке с задачей развития или аутсайдере РПЛ с целью сохранения прописки немного другая ситуация. Здесь есть выбор качественных российских специалистов, которым можно доверить команду. Вариант условного Галактионова.
— К числу топов пока его не причислите? У Михаила Михайловича команда борется за золото при довольно скромном составе.
— Пока рановато делать выводы. Да, «Локомотив» идет здорово, но и позиция у него удобная — теневой преследователь. Недавно у них матч в Питере был: выиграли — отлично, проиграли — ничего страшного. Никто камня не кинет. Когда давления нет, это весьма комфортные условия. Галактионов — большой молодец, но посмотрим, как команда поведет себя, когда станут требовать результат.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)