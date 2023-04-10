Геркус считает, что «Зенит» сейчас может спокойно обыграть любого соперника в России

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями от игры железнодорожников в матче 22-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

— Как вам игра «Локомотива» против «Зенита»?

— Очень прилично, довольно хорошо местами, — приводит «РБ Спорт» слова Геркуса.

— Как думаете, чего не хватило?

— Да много чего, всего не хватило. Качества состава, темпа, выносливости не хватило. Но главное — глубины состава. «Зенит» — более сильная, более мощная команда. У него более качественный состав во всех линиях, длинная скамейка запасных.

— «Зенит» сегодня заслужил победу?

— «Зенит» играл более качественно. Они создавали давление, больше эпизодов. Я думаю, что сейчас «Зенит» может спокойно обыграть любого соперника в России.

«Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. «Локомотив» занимает 11-ю строчку, имея в активе 25 очков.

В следующем туре петербургская команда встретится с «Ростовом», а железнодорожники сыграют с «Оренбургом». Оба матча пройдут 16 апреля.