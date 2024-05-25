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Сегодня, 11:40

Геркус: «У «Краснодара» практически нулевые шансы на чемпионство»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в комментарии для «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Динамо» и «Зенит» имеют одинаковые шансы на чемпионство. У «Краснодара» они практически нулевые", — сказал Геркус «СЭ».

После 29 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53).

В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов». «Быкам» для победы в чемпионате нужно обыграть «Динамо» и надеяться, что «Зенит» не сможет победить «Ростов».

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