Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:21

Геркус впечатлен результатами Слуцкого в Китае

Telegram Дзен

Бывший советник президента РПЛ Илья Геркус поделился мнением о тренерской работе Леонида Слуцкого в Китае.

«Увидел результаты Леонида Викторовича, меня впечатлило. Слуцкий — опытный тренер, уже набил шишек. У него есть много трофеев и разносторонний опыт. Слуцкий как тренер сейчас в порядке. Я не сомневаюсь, что он готов успешно тренировать в России кого угодно и выигрывать трофеи», — сказал Геркус Metaratings.ru.

В конце декабря 2023 года «Шанхай Шеньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера. Клуб под руководством российского специалиста лидирует в турнирной таблице чемпионата страны. Беспроигрышная серия команды насчитывает 14 матчей.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
1
0
Читайте также
«Зенит» победил «Ростов» и стал чемпионом России в шестой раз подряд
Семья Шумахера выиграла суд о фейковом интервью с нейросетью
Народная артистка РФ Маргарита Терехова попала в реанимацию
Сафонов уже ест круассаны, Сперцян сменит звезду немецкой команды, а «Спартак» рассматривал Лунева. Главные трансферные слухи РПЛ за 25 мая
Вертолет с Пашиняном на борту совершил экстренную посадку
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове
Популярное видео
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Геркус считает, что Галактионов должен дать результат через год

Кассьерра и Кордоба показали второй результат в истории РПЛ по голам легионеров из одной страны