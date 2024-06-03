Гершкович назвал Семака лучшим тренером сезона

Председатель объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился мнением о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака в сезоне-2023/24.

Под руководством 48-летнего специалиста петербургская команда стала чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

«Основным критерием всегда являлся результат. У «Зенита» был непростой сезон, но он все равно стал чемпионом и завоевал кубок. Непонятно, почему Семак не вошел даже в число номинантов. Но мое мнение заключается в том, что именно он является лучшим тренером сезона», — цитирует Гершковича ТАСС.

По итогам сезона-2023/24 лучшим тренером РПЛ был признан Марцел Личка, возглавляющий московское «Динамо». На награду также претендовали бывший тренер «Краснодара» Владимир Ивич и Валерий Карпин («Ростов»).