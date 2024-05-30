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Сегодня, 17:14

Гершкович не уверен, что Станкович достоин тренировать «Спартак»

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Председатель объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал назначение серба Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака».

«Меня настораживает, что приглашают сегодня тренеров, которые ничем себя не зарекомендовали, без какой-то биографии, прежде всего победной биографии. Сейчас я тоже не уверен, что «Спартак» выбрал правильный путь. Станкович — великий футболист, но он себя практически никак не проявил. Та же «Цервена Звезда» практически всегда становится чемпионом, кто бы там ни работал. Я не против того, чтобы приглашать хороших тренеров, у которых можно научиться. Но, к сожалению, приглашают иногда непонятно кого», — цитирует Гершковича ТАСС.

16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича главным тренером команды с начала нового сезона.

«Спартак» финишировал на пятом месте в чемпионате России по итогам сезона-2023/24 с 50 очками.

Источник: ТАСС
Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Михаил Гершкович
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