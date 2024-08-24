Гершкович: «У «Динамо» и «Локомотива» есть проблемы, прежде всего в обороне»

Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился мнением о борьбе за чемпионство в РПЛ.

— Трудно загадывать настолько далеко вперед, — приводит слова Гершковича «Евро-Футбол.Ру». — И у «Динамо», и у «Локомотива» есть проблемы — прежде всего в обороне. Не хватает им качества в этой линии, на мой взгляд. Но настрой и хорошее физическое состояние позволяют нивелировать эти недостатки. На данный момент обе команды в тяжелых ситуациях находят возможности добиваться результата.

— Что происходит с ЦСКА?

— Чтобы точно говорить, надо знать положение дел внутри коллектива, а со стороны видится, что ЦСКА не хватает высококлассных игроков. Роша и Дивеев здорово смотрятся, но команде тяжеловато даются атакующие действия. Чалов ушел в ПАОК, а Тамерлан Мусаев нестабилен.

— Что думаете о «Краснодаре»?

— Играет он в последнее время весьма натужно. Не чувствуется той изюминки в атаке, которая была у «Краснодара» раньше. Вместо этого — какое-то шараханье: то от обороны действуют, то прессинговать начинают. Стратегия не очень просматривается. В последнем туре с трудом победили не самого сильного соперника — «Пари НН». Интересно будет посмотреть на «Краснодар» в матче с «Динамо».

«Зенит» после 5 туров с 13 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, у «Динамо» и «Локомотива» — по 12 очков, «Спартак» с 10 очками — на четвертой строчке.