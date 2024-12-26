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Гершкович — о Мажиче: «Не понимаю, зачем он нужен — он ничего полезного не сделал»

Сергей Ярошенко
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Член исполкома РФС Михаил Гершкович оценил работу главы департамента судейства РФС Милорада Мажича.

«Не понимаю, зачем вообще здесь нужен Мажич. Ничего полезного, на мой взгляд, он не сделал. В экспертно-судейской комиссии почти одни иностранцы — у нас что, нет своих бывших судей, которые могут оценивать работу арбитров? Я вообще сторонник того, чтобы не только судьи оценивали сами себя, но и бывшие футболисты, тренеры, которые сегодня без работы, анализировали работу арбитров. Тогда это будет объективная оценка, потому что люди, которые играли и тренировали, очень четко улавливают логику футбола», — цитирует Гершковича «РБ Спорт».

Источник: РБ Спорт
РФС
Милорад Мажич
Михаил Гершкович
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