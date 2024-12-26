Сегодня, 13:50
Член исполкома РФС Михаил Гершкович оценил работу главы департамента судейства РФС Милорада Мажича.
«Не понимаю, зачем вообще здесь нужен Мажич. Ничего полезного, на мой взгляд, он не сделал. В экспертно-судейской комиссии почти одни иностранцы — у нас что, нет своих бывших судей, которые могут оценивать работу арбитров? Я вообще сторонник того, чтобы не только судьи оценивали сами себя, но и бывшие футболисты, тренеры, которые сегодня без работы, анализировали работу арбитров. Тогда это будет объективная оценка, потому что люди, которые играли и тренировали, очень четко улавливают логику футбола», — цитирует Гершковича «РБ Спорт».