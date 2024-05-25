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Сегодня, 08:30

Гершкович о работе Лички: «Пару месяцев назад отрыв от первого места был такой, что мало кто верил в «Динамо»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший нападающий «Динамо» и сборной СССР Михаил Гершкович в интервью «СЭ» дал оценку работе нынешнего главного тренера бело-голубых Марцела Лички.

— Насколько большую и важную работу в этом сезоне проделал главный тренер Марцел Личка? Взял команду, занявшую девятое место в прошлом сезоне, а сейчас идет на первом месте за тур до финиша.

— Этот сезон тоже получился неоднозначный. Положа руку на сердце, нынешнее турнирное положение «Динамо» обусловлено не только его собственными успехами, но и большими очковыми потерями «Зенита» и «Краснодара». Если вернуться на пару месяцев назад, отрыв первой пары команд от остальных был таким, что мало кто верил в возможность с ними конкурировать. Даже сам Личка говорил о бронзе как о лучшем варианте.

— Может, таким образом он снимал с команды лишнюю психологическую нагрузку. Да и официальная задача перед «Динамо» и главным тренером перед сезоном стояла именно такая.

— Да, стояла. Хорошие моменты есть — команда замечательно атакует. Но тут надо отдать должное не только тренерскому штабу, но и клубу, который проделал хорошую трансферную работу, в «Динамо» появились игроки действительно высокого уровня. Однако есть проблемы в обороне, и они ярко высвечиваются. Их надо решать. Бывает, что команда просаживается, физическое состояние выглядит разным.

Эти недостатки в дальнейшем надо убирать, чтобы команда, как тот же «Зенит», стабильно была наверху. Но если «Динамо» станет чемпионом, чего я ему от всей души желаю, то, конечно, оценка работы Лички будет уже совсем другая.

За один тур до конца сезона-2023/24 «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 56 очками.

В заключительном, 30-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде против «Краснодара». Матч пройдет в субботу, 25 мая и начнется в 16.30 (мск). Для того, чтобы выиграть чемпионат страны, «Динамо» нужно будет не проиграть эту встречу.

 
Михаил Гершкович в &laquo;Динамо&raquo;. «Когда на Севидова донесли и уволили — сразу все сломалось». Интервью форварда золотого «Динамо» — 1976 Гершковича

 

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
Михаил Гершкович
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