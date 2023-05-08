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Сегодня, 19:05

Гершкович оценил вклад Семака в пятый подряд чемпионский титул «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Михаил Гершкович, председатель Объединения отечественных тренеров и член исполкома РФС, оценил вклад главного тренера «Зенита» Сергея Семака в пятый подряд чемпионский титул.

«Есть мнение, что команду с таким составом любой может сделать чемпионом России? Пускай, кто это говорит, придет и сделает. Можно говорить что хочешь. А надо делать. Семак уже пять лет подряд выигрывает звание чемпиона России. Первый раз выиграть легче, чем потом удерживать. И с каждым годом все сложнее. В этот раз Семак подтвердил свой класс и уровень. Львиная доля в успехе — это всегда тренерская. Хотя говорят, что выигрывает команда, а проигрывает тренер. Но давайте будем трезво оценивать. Надо сказать Семаку большое спасибо за очередную победу. Конечно, надо отдать должное инфраструктуре, которая создана в клубе и очень умело управляется. В работе тренера многое зависит от того, в каких условиях он это делает. Но принижать роль тренера в успехе я бы никому не советовал. Следующий вызов для Семака — на будущий год выиграть чемпионат России, Кубок России и Суперкубок. А сегодня давайте порадуемся за «Зенит», за Семака, за футболистов, за руководство клуба. Поздравим их от всей души и пожелаем им дальнейшего развития», — приводит слова Гершковича «РБ Спорт».

В 26-м туре РПЛ «Зенит» на своем поле обыграл «Спартак» (3:2) и за 4 тура до конца чемпионата России гарантировал себе чемпионский титул.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihail-gershkovich-sleduyushhij-vy-zov-dlya-semaka-na-budushhij-god-vy-igrat-chempionat-rossii-kubok-i-superkubok/
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Михаил Гершкович
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