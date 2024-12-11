Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:14

Гершкович: «Зенит» попал в ситуацию, в которой раньше никогда не бывал»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал результаты «Зенита» в первой части сезона РПЛ.

«Зенит», я считаю, попал в ситуацию, в которой раньше никогда не бывал. Питерцы перебрали с количеством игроков высокого уровня. Семак пытался каким-то образом справляться с этим. Никого особого обидеть нельзя, все должны играть, но всех одновременно не уместишь на поле. Из-за этого варьировался состав, менялась тактика. По ходу пьесы недовольные всё-таки появлялись, внутри коллектива наверняка царила нервозная обстановка. Они все хорошие и умелые футболисты, но психологический фон, в котором «Зенит» выходил на последние матчи, был не совсем комфортным и для игроков, и для тренерского штаба», — цитирует Гершковича «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» (39 очков) ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда Сергея Семака по дополнительным показателям уступает «Краснодару».

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Михаил Гершкович
Читайте также
Онкоэндокринолог рассказал о симптомах узлов в щитовидной железе
Капитан «Зенита» Дуглас Сантос считает себя на 50 процентов русским
«Спартак» устраивает распродажу, «Локо» не собирается отдавать «Зениту» Батракова, лидер «Динамо» захотел на родину. Главные трансферные слухи РПЛ за 10 декабря
Мэр Таганрога сообщила о выведенной из строя котельной
В Мексике уволили судью, которого накачала наркотиками проститутка
«Уральские авиалинии» подтвердили гибель двух сотрудниц под поездом в Москве
Сегодня
Вчера
Неделя