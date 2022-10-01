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Сегодня, 12:42

Гершкович — о 70-летии Байдачного: «Бесков таких уважал»

Гершкович поделился мнением о 70-летии Байдачного
Александр Львов
Обозреватель

Сегодня, 1 октября, исполняется 70 лет культовому футболисту и тренеру Александру Байдачному, возглавлявшего многие российские клубы: «Жемчужину», «Черноморец», «Терек», «Факел» и «Ростов».

«Это футболист от бога! — описал Байдачного его партнер по «Динамо» и глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович. — У нас тогда в атакующей линии умельцы как на подбор собрались — Гена Еврюжихин, Володя Козлов, Сашка Кожемякин. Но Толя сразу в состав вписался. Быстрый, злой, с характером настоящего форварда. Бесков таких уважал. Как и Александр Семенович Пономарев, который его в финале Евро-72 против ФРГ вместе с Банишевским и Онищенко с первых минут поставил.

Таким же неуступчивым и твердым Байдачный оставался и в тренерском деле. И хотя больших вершин в нем не взял, его работа всегда вызывала интерес и уважение. С юбилеем тебя, дорогой Анатолий Николаевич! Здоровья, друг, и хорошего настроения, которое никогда не покидало тебя даже в непростые моменты футбольной жизни".

«СЭ» присоединяется к этим словам.

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