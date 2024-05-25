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Гершкович о Тюкавине: «Он — самобытный, и это хорошо, потому что не надо никого копировать»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Константин Тюкавин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший нападающий «Динамо» и сборной СССР Михаил Гершкович в интервью «СЭ» высказался о форме и перспективах форварда бело-голубых Константина Тюкавина.

— Что, как экс-нападающий, скажете о Константине Тюкавине?

— Очень нравится. Хорошая скорость, умение зацепиться за мяч при развитии атаки, способность отлично открываться, голевое чутье... Единственный недостаток, который, думаю, преодолим, мне видится в том, что порой он пропадает на длительные отрезки игры. С опытом, думаю, к нему придет умение правильно распределять силы по времени матча и не брать таких пауз. В этом плане у него есть резервы. Но в целом парень прекрасный, большой талант.

— Не пора ли ему в Европу?

— Палка о двух концах. Все зависит от того, в какую команду и атмосферу он попадет. А главное — к какому тренеру. Очень важно попасть к «своему» специалисту, который будет ему доверять и поможет раскрыть вещи, которые в нем еще скрыты. Думаю, еще сезончик или хотя бы полсезона можно было бы поиграть в «Динамо», чтобы в своем клубе, где с доверием проблем нет, вырасти еще больше. Но всего заранее не предусмотришь, всё зависит от многих обстоятельств. Желаю ему удачи и в субботу, и в дальнейшей карьере. У нас появился хороший нападающий, который может вырасти в... очень хорошего.

— Он напоминает вам кого-нибудь из форвардов, с которыми или против которых играли вы?

— Нет. Тюкавин какой-то самобытный. И это хорошо, потому что никого не надо копировать.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 17 голов и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за бело-голубых во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро. В мае появилась информация о том, что 21-летним россиянином интересуется «Атлетико».

За один тур до конца сезона-2023/24 «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 56 очками.

В заключительном, 30-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде против «Краснодара». Матч пройдет в субботу, 25 мая и начнется в 16.30 (мск). Для того, чтобы выиграть чемпионат страны, «Динамо» нужно будет не проиграть эту встречу.

Михаил Гершкович в &laquo;Динамо&raquo;. «Когда на Севидова донесли и уволили — сразу все сломалось». Интервью форварда золотого «Динамо» — 1976 Гершковича

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
Михаил Гершкович
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