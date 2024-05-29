Гершкович предложил вернуть налог на иностранных тренеров в российском футболе

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович считает, что российские профессиональные клубы вновь должны начать платить налог за найм на работу иностранных тренеров.

«Я уверен, что надо опять вернуться к налогу на иностранных тренеров, — цитирует Гершковича ТАСС. — В свое время это сыграло очень большую роль — сразу отпали люди, которые пачками сюда приезжали, в том числе тренеры по ручному мячу. Сегодня надо вновь внедрить такую налоговую систему. Если ведущий клуб приглашает ведущего специалиста, то уровень налога по сравнению с контрактом не составит даже одного процента. Я думаю, что этот вопрос назрел».

Налог на иностранных тренеров действовал в российском футболе с 2013 по 2015 год. Он распространялся на клубы РПЛ и первой лиги.