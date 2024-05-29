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Сегодня, 21:15

Гершкович предложил вернуть налог на иностранных тренеров в российском футболе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович считает, что российские профессиональные клубы вновь должны начать платить налог за найм на работу иностранных тренеров.

«Я уверен, что надо опять вернуться к налогу на иностранных тренеров, — цитирует Гершковича ТАСС. — В свое время это сыграло очень большую роль — сразу отпали люди, которые пачками сюда приезжали, в том числе тренеры по ручному мячу. Сегодня надо вновь внедрить такую налоговую систему. Если ведущий клуб приглашает ведущего специалиста, то уровень налога по сравнению с контрактом не составит даже одного процента. Я думаю, что этот вопрос назрел».

Налог на иностранных тренеров действовал в российском футболе с 2013 по 2015 год. Он распространялся на клубы РПЛ и первой лиги.

Источник: ТАСС
Футбол
Михаил Гершкович
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