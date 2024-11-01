Гершкович рассказал, как московское «Динамо» может выйти из кризиса в обороне

Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился мнением об игре московского «Динамо» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Динамо» — это моя головная боль и всех тех, кто ему симпатизирует. Такая классная атака — и такая безобразная оборона... С подобными вводными говорить о больших победах сложно. Принцип «вы забьете нам, сколько сможете, а мы вам — сколько захотим», будет проходить явно не против всех соперников. Баланс слишком хрупкий. Считаю, «Динамо» нужно срочно укреплять оборону и качеством, и количеством», — цитирует Гершковича «Евро-Футбол.Ру».

Тренер также отметил, что в России дефицит высококачественных защитников.

«Будем надеяться на плодотворную работу динамовской академии. Я знаю, там есть перспективные молодые ребята. Мне кажется, надо уже больше им доверять», — добавил он.

После 13 туров «Динамо» с 26 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России.