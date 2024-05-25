Гершкович рассказал, как на Яшине сказалась трагическая смерть Кожемякина

Бывший нападающий «Динамо» и сборной СССР Михаил Гершкович в интервью «СЭ» рассказал о трагической судьбе молодого форварда Анатолия Кожемякина и последствиях для Льва Яшина.

— В 1974-м в «Динамо» произошла большая трагедия — из-за несчастного случая в лифте погиб талантливый молодой форвард Анатолий Кожемякин, а начальника команды Льва Яшина после этого убрали из родного «Динамо», и великий экс-голкипер перешел перекладывать бумажки в Управление футбола Госкомспорта СССР. К 1976-му раны уже заросли?

— Время лечит, хотя все очень переживали потерю Кожемякина — талантливого, но немножко бесшабашного парня. Это был шок. Как и вынужденный уход в аналог нынешнего РФС Льва Ивановича. Не понимаю, как такую потерю для «Динамо» можно было допустить. Когда мы приезжали за рубеж, там всегда говорили про Россию: «Яшин, водка, икра». Это были первые ассоциации с нашей страной.

Но некоторые чиновники из динамовского Центрального совета, видимо, ревновали к его славе и воспользовались ситуацией. А в родной клуб он работать больше так и не вернулся. Хотя мы говорим «Динамо», подразумеваем — Яшин; мы говорим — Яшин, подразумеваем — «Динамо». Лев Иванович должен был работать в «Динамо» столько, сколько хотел сам. Та ситуация у меня до сих пор не укладывается в голове.

— Может, и она позже отразилась на карме клуба? И общался ли в чемпионском сезоне Яшин с кем-то из команды?

— Все возможно. У меня всегда с ним были хорошие отношения, но, учитывая разницу в возрасте, особо частых встреч у нас не было. Единственное — я вместе с замом председателя ЦС «Динамо» Вячеславом Соловьевым и Александром Стеблиным принимал активное участие в организации матча к 60-летию Яшина между сборной «Динамо» и сборной мира, который прошел в 1989 году. Меньше чем за год до смерти Льва Ивановича. В Петровском парке играли такие звезды, как Франц Беккенбауэр, Эйсебио, Бобби Чарльтон. Не приехать к Яшину они не могли.