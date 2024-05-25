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Гершкович о последнем чемпионстве «Динамо»: «Достижений могло быть еще больше, если бы Севидова не убрали»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший нападающий «Динамо» и сборной СССР Михаил Гершкович в интервью «СЭ» рассказал о секретах, благодаря которым бело-голубые выиграли последнее золото.

— Какие ключевые шаги к чемпионству-76 сделал Севидов?

— Моя главная ассоциация с той командой — очень дружный коллектив. От Сан Саныча исходила нотка справедливости, и мы все ее чувствовали. У него и наказания, и поощрения были справедливыми. Я ведь перед его приходом собирался уходить из «Динамо», но он попросил меня провести с командой один сбор и принять решение. Посмотрел, как он работает, какая обстановка сложилась — и выбросил все мысли об уходе.

— Поощрение непричастных и наказание невиновных — такого в том «Динамо» не было?

— Вообще исключено! Это было заслугой Севидова и одной из стержневых вещей в том чемпионстве. Он доказал, что создание и управление коллективом — главная задача тренера. В состав всегда попадали те, кто этого заслуживал работой на тренировках. А если ты туда не попал, тебя всегда пригласят и честно объяснят, почему все так — с тобой ли не все в порядке или соперник требует тактической подстройки, а ты в нее не вписываешься. Очень много работы Сан Саныч проводил в индивидуальных беседах. И лично приглашал, и по группам собирал ребят. В результате скамейка всегда была за команду.

— Перед началом весеннего чемпионата Севидов или руководители МВД ставили задачу взять золото после бронзы 1975-го?

— Конечно. А «Динамо» тогда никаких других задач и ставить не могло. С Севидовым мы в 1975-м взяли бронзу, весной 1976-го — золото, в 1977-м выиграли Кубок СССР, а в 1978-м только в серии пенальти проиграли «Аустрии» в полуфинале Кубка кубков. Победили 2:1 в Тбилиси, где проводили домашний матч, а в Вене проиграли 1:2. Это были очень хорошие четыре года в истории клуба. Достижений могло быть еще намного больше, если бы Сан Саныча не убрали.

— Закончилось все, как известно, скандальным увольнением Севидова перед самым стартом сезона-79 — после доноса о его разговоре с эмигрантом во время турне по США. Кто под него копал, кто был врагом Севидова?

— Знаю только, что был у нас такой начальник команды — Анатолий Родионов (защитник бело-голубых в 1953-57 годах, трехкратный чемпион СССР. — Прим. И. Р.). Все тогда говорили, что это он доложил. Мы потом ходили, несколько человек, к Петру Степановичу (Богданову, председателю Центрального совета общества «Динамо»), говорили, что это неправильно. Из тех, кто ходил, в команде потом остался один Валера Газзаев. Но кто тогда мог Газзаева тронуть, когда он всю защиту любой команды обыгрывал? А мы уже на сходе, нас можно было. Сначала нас с капитаном чемпионской команды 1976 года Аликом Долматовым (Олег Васильевич, будущий известный тренер, забил победный гол в Ленинграде «Зениту», официально оформивший «Динамо» чемпионское звание. — Прим. И. Р.), попозже — Володю Пильгуя. С ними обоими перезваниваемся.

В субботу, 25 мая 2024 года «Динамо» может стать чемпионом страны впервые за 48 лет. Бело-голубые в последнем, 30-м туре чемпионата России-2023/24 сыграют против «Краснодара». Начало матча — в 16.30. Для завоевания чемпионства в РПЛ «Динамо» нужно не проиграть «быкам» в этой встрече.

Футболисты &laquo;Динамо&raquo; после победы в&nbsp;Кубке СССР. «Когда на Севидова донесли и уволили — сразу все сломалось». Интервью форварда золотого «Динамо» — 1976 Гершковича

Футбол
ФК Динамо (Москва)
Михаил Гершкович
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