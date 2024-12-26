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Сегодня, 14:23

Гершкович считает, что Карпин работает на износ, ему нужно выбрать что-то одно

Камила Абдурахманова
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Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович рассказал о работе главного тренера сборной России Валерия Карпина

— Вам нравится, как Карпин выполняет свою работу во главе сборной России?
— Учитывая нынешнюю ситуацию, Карпин вполне достойно работает, какие претензии? Думаю, он на своем месте.

— Совмещение постов не вредит сборной?
— Совмещение — это работа на износ. Сборная требует очень много времени, энергии, морально-волевых качеств, забирает все силы. А у Карпина еще и «Ростов», у которого сложная логистическая ситуация. Карпин справляется, но мне кажется, что он работает на износ. Не хочу говорить, что он должен выбрать, это его дело, но ему следует поберечь себя и продлить свою тренерскую жизнь, он хороший специалист, умеет держать удар, очень харизматичный, умный. Но надо себя пожалеть, — сказал Гершкович «РБ Спорт».

В 2024 году сборная России одержала пять побед в товарищеских матчах с общим счетом 26:0. Команда Валерия Карпина обыграла Сербию (4:0), Белоруссию (4:0), Вьетнам (3:0), Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

Источник: «РБ Спорт»
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Валерий Карпин
Михаил Гершкович
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