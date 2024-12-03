Гершкович выразил надежду, что в тройке РПЛ будут возглавляемые российскими тренерами команды

Председатель правления Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович заявил, что надеется на то, что три первых места в РПЛ по итогам сезона займут команды, возглавляемые российскими специалистами.

«Будем надеяться на то, что все три призовых места в итоге займут команды, возглавляемые российскими специалистами. Это вполне реально, как мы увидели этой осенью. Есть определенная вера, есть то, что три наших специалиста будут успешнее коллег из-за границы. Особенно Семак. Он — изобретатель, у него уже богатый опыт, и он, я уверен, найдет те ходы, которые позволят «Зениту» сохранить чемпионство, — цитирует Гершковича «ВсеПроСпорт».

В 17-м туре РПЛ три клуба-лидера турнирной таблицы, возглавляемые российскими тренерами, синхронно уступили соперникам. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» (2:3), «Краснодар» — «Спартаку» (0:3), «Локомотив» — «Химкам» (1:3).