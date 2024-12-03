Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:07

Гершкович выразил надежду, что в тройке РПЛ будут возглавляемые российскими тренерами команды

Диана Андрющенко
Telegram Дзен

Председатель правления Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович заявил, что надеется на то, что три первых места в РПЛ по итогам сезона займут команды, возглавляемые российскими специалистами.

«Будем надеяться на то, что все три призовых места в итоге займут команды, возглавляемые российскими специалистами. Это вполне реально, как мы увидели этой осенью. Есть определенная вера, есть то, что три наших специалиста будут успешнее коллег из-за границы. Особенно Семак. Он — изобретатель, у него уже богатый опыт, и он, я уверен, найдет те ходы, которые позволят «Зениту» сохранить чемпионство, — цитирует Гершковича «ВсеПроСпорт».

В 17-м туре РПЛ три клуба-лидера турнирной таблицы, возглавляемые российскими тренерами, синхронно уступили соперникам. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» (2:3), «Краснодар» — «Спартаку» (0:3), «Локомотив» — «Химкам» (1:3).

Источник: «ВсеПроСпорт»
Футбол
РПЛ
Михаил Гершкович
Читайте также
Бой за $ 191 000 000. Сколько заработают Фьюри и Усик
Ребенок выпал из кабины подъемника в Шерегеше
Федорищев рассказал о будущем Осинькина в «Крыльях Советов»
Визит Шольца в Киев и перспективы мира на Украине. Что пишут СМИ
Батракова ждут в Европе, а Глебов ближе всего к «Динамо». Трансферные слухи РПЛ
Суд приговорил к 18,5 года колонии захватившего и изнасиловавшего в тюрьме заложницу
Материалы сюжета РПЛ, 17-й тур: «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
«Торпедо» подтвердило назначение Ари на пост спортивного директора
Марио Личка: «Тюкавин уверен в своих качествах»
Маркиньос считает, что «Спартак» может бороться за чемпионство в этом сезоне
Маркиньос — об погибшем отце: «Надеюсь, он смотрит на меня с небес и гордится тем, что я играю за «Спартак»
Безумный, безумный, безумный тур! Весь топ-3 проигрывает дома — 3:9, Лещук забивает, проблемные «Крылья» побеждают чемпиона
Морозов: «Если «Спартак» сам себе забивать не будет, то станет чемпионом»
Сегодня
Вчера
Неделя