«Герта» зимой хотела приобрести нападающего «Краснодара» Кордобу

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба мог вернуться в бундеслигу, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в январе 2023 года немецкая «Герта» была заинтересована в возвращении Кордобы. Отмечается, что игрок сам отказался от этого трансфера.

30-летний нападающий перешел в «Краснодар» из «Герты» в июле 2021 года. В прошедшем сезоне на его счету 37 матчей за краснодарский клуб во всех турнирах, в которых он отметился 21 забитым мячом и 10 голевыми передачами.

В Германии он также выступал за «Майнц» и «Кельн».