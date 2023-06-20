«Герта» зимой хотела приобрести нападающего «Краснодара» Кордобу

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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба мог вернуться в бундеслигу, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, в январе 2023 года немецкая «Герта» была заинтересована в возвращении Кордобы. Отмечается, что игрок сам отказался от этого трансфера.
30-летний нападающий перешел в «Краснодар» из «Герты» в июле 2021 года. В прошедшем сезоне на его счету 37 матчей за краснодарский клуб во всех турнирах, в которых он отметился 21 забитым мячом и 10 голевыми передачами.
В Германии он также выступал за «Майнц» и «Кельн».