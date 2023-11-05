Абаскаль: «Пруцев сегодня был лучшим на поле в составе обеих команд»

Главный тренер «Спартака» Гильерме Абаскаль оценил игру полузащитника команды Данилы Пруцева в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

— Ваш помощник руководил игрой. А вы сидели за компьютером, почему?

— Первый раз в моей жизни это. Важно, чтобы было периферийное зрение. Чтобы иметь возможность заметить каждый момент в таком сложном матче. Я занял эту позицию, чтобы лучше видеть ситуацию и не тратить энергию лишний раз.

— Что случилось с Литвиновым?

— Просто до смерти устал. Если это еще одна травма, даже не знаю.

— Почему вышел Мозес, а не Денисов?

— Это просто часть процесса. На замену вышел Мозес, потому что он мог дать контроль мяча, надежность в передачах. Что касается Денисова у него было самое большое количество минут до этого момента. Но это чуть процесса. Каждый должен это осознавать и искать возможность роста.

— Что можете сказать об игре Пруцева?

— Пруцев сегодня был лучшим на поле в составе обеих команд. Он ждал своего моменты. И сегодня показал результат.