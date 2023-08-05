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Сегодня, 20:14

Абаскаль — о дебюте Медины: «Никто не ожидал, что он забьет гол на стартовых секундах»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Футболист «Спартака» Хесус Медина.
Хесус Медина празднует гол в ворота &amp;quot;Рубина&amp;quot;.
Фото ФК «Спартак»
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Главный тренер «Спартака» Гильерме Абаскаль прокомментировал дебют полузащитника Хесуса Медины за команду.

Он вышел на поле на 58-й минуте матча 3-го тура РПЛ против «Рубина» (4:1) и забил гол.

— Медина забил на первой же минуте. Он адаптировался в «Спартаке»? Пропитался ли он духом и забыл армейское прошлое?

— Это футбол, и ты можешь играть за разные клубы. Если ты — профессионал, то это твоя работа. Наш персонал, наши игроки его поддерживали с первого дня, объясняли, кем мы являемся. И проблем быть не должно.

Важно, что наша футбольная идея и наш стиль близки ему по-футбольному. Он может играть на разных позициях, между линиями, на флангах и в разных ролях. У него хорошее понимание игры.

Мы рады за него и всячески ему помогаем. Конечно, никто не ожидал, что он забьет гол на стартовых секундах.

«Спартак» набрал 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда встретится с «Уралом».

Хесус Медина
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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