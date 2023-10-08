Абаскаль: «Матч с ЦСКА был очень медленным. «Спартак» сильно замедлял игру в первом тайме»

Главный тренер «Спартака» Гильерме Абаскаль заявил, что команда сильно замедляла игру в первом тайме матча 11-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

— Матч был очень медленным. Думаю, мы сильно замедляли игру, особенно в первом тайме. Нужно было двигать мяч намного быстрее. Так мы давали сопернику возможность перекрывать нам шансы для фланговых передач. Ну и в прессинге были ошибки. При первом голе у нас были три возможности остановить атаку, но мы этого не сделали. Конец тайма, думаю, мы провели быстрее, лучше. И заканчивали первый тайм намного выше.

Что касается матча в целом, я говорил, что определяющей станет скорость действий и использование пространства. В дерби всегда все решают эпизоды. Сегодня было два очевидных момента у соперника, два — у нас. Мы увидели три супергола. Конечно, можно и нужно играть лучше. Но сегодня команда показала свою ментальность — мы дважды отыгрались. Теперь у нас есть пауза, чтобы провести работу над ошибками и идти дальше.

— Насколько велик кредит доверия у Денисова? Сравните первый гол «Крыльев Советов» и первый гол ЦСКА.

— По Самаре все очевидно. Там ситуация на поверхности. Если полузащитники не помогают и возвращаются пешком... Если вы думаете, что Денисов — Бэтмен, то это не так. Если тебя оставили одного, значит, ты один... Речь не о доверии, а о том, что он показывает на поле — о его игре. Он — молодой игрок, и сегодня у него было много моментов с противодействием один в один.

— Сравните пропущенные голы от Горшкова в Самаре и сегодня от Гайича. «Спартак» оголяет свой правый фланг, откуда пропускает. Есть проблема с перестроениями в этом случае?

— Да, есть проблема: мы пропустили эти четыре гола... Эти голы разные. В первом голе проблема была в недостатке движения: не закрывали зоны и не возвращались назад. Сегодня же четыре наших игрока не смогли забрать мяч у футболиста. Конечно, нужно не допускать таких моментов и исправлять их.