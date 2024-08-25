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Сегодня, 15:53

Гильерме: «У «Локомотива» отличное начало. Надеюсь, весь сезон будет такой»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Экс-голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме в комментарии «СЭ» оценил начало сезона для железнодорожников.

«Тренируюсь как могу. Стараюсь держать форму, не терять ее. Слежу за «Локомотивом». Буду и на стадионе. Отличное начало! Молодцы! Надеюсь, что весь сезон будет такой», — сказал Гильерме «СЭ».

«Локомотив» дома сыграет против «Ростова» 25 августа. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Перед 6-м туром «Локомотив» с 12 очками занимает 3-е место в таблице РПЛ. «Ростов» набрал 8 баллов и находится на 8-й позиции.

Маринато Гильерме
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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