Гильерме: «У «Локомотива» отличное начало. Надеюсь, весь сезон будет такой»

Экс-голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме в комментарии «СЭ» оценил начало сезона для железнодорожников.

«Тренируюсь как могу. Стараюсь держать форму, не терять ее. Слежу за «Локомотивом». Буду и на стадионе. Отличное начало! Молодцы! Надеюсь, что весь сезон будет такой», — сказал Гильерме «СЭ».

«Локомотив» дома сыграет против «Ростова» 25 августа. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Перед 6-м туром «Локомотив» с 12 очками занимает 3-е место в таблице РПЛ. «Ростов» набрал 8 баллов и находится на 8-й позиции.