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Сегодня, 13:35

Источник: Гильерме и Хубулов спецились в раздевалке «Химок» после матча с «Зенитом»

Иван Торопцев
Корреспондент
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У нападающего «Химок» Маркоса Гильерме и полузащитника Владимира Хубулова возник конфликт после матча 19-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3), утверждает Metaratings.

По данным источника, между футболистами произошла стычка в раздевалке. После этого в команде потребовали, чтобы Гильерме принес извинения.

10 марта появлялась информация о том, что главный тренер «Химок» Спартак Гогниев едва не подрался с футболистами Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим, которые отстранены от работы с основной командой.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 20 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/gilerme-i-khubulov-scepilis-v-razdevalke-khimok-posle-matcha-s-zenitom-237418/
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Маркос Гильерме
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