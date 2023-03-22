Источник: Гильерме и Хубулов спецились в раздевалке «Химок» после матча с «Зенитом»

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У нападающего «Химок» Маркоса Гильерме и полузащитника Владимира Хубулова возник конфликт после матча 19-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3), утверждает Metaratings.
По данным источника, между футболистами произошла стычка в раздевалке. После этого в команде потребовали, чтобы Гильерме принес извинения.
10 марта появлялась информация о том, что главный тренер «Химок» Спартак Гогниев едва не подрался с футболистами Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим, которые отстранены от работы с основной командой.
«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 20 матчах.