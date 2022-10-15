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Вратарь «Локомотива» Гильерме прокомментировал победу над «Торпедо» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ. 36-летний футболист отметил, что настроение в команде улучшилось, а также высказался о тренере Юрии Семине.
— Настроение, конечно, улучшилось. После победы всегда настроение такое. Но у нас нет времени радоваться, скоро игра с «Химками» — через два дня.
— Исторически сложилось, что дерби с «Торпедо» тяжелое для «Локомотива». Сейчас чувствуется этот накал?
— Конечно. Но не важно, против каких соперники мы будем сейчас играть, потому что мы в очень плохой ситуации. Мы не должны смотреть на то, какой соперник. Но кто знает историю клуба, понимает, что самый наш большой соперник — это «Торпедо». Перед игрой мы об этом тоже говорили, потому для болельщиков это очень важно. Мы старались как могли, чтобы одержать победу. Хорошо, что получилось.
— Команда ждет нового тренера. Обсуждали, кто это может быть?
— Мы обсуждаем, но вопрос этот не к нам. У нас есть руководство, РЖД, которое решает этот вопрос. Посмотрим, как будет.
— Болельщики хотят видеть Юрия Палыча.
— Юрий Палыч — легенда. Посмотрим.
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