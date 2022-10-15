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Сегодня, 17:18

Гильерме — о Семине и «Локомотиве»: «Юрий Палыч — легенда»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов

Вратарь «Локомотива» Гильерме прокомментировал победу над «Торпедо» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ. 36-летний футболист отметил, что настроение в команде улучшилось, а также высказался о тренере Юрии Семине.

— Настроение, конечно, улучшилось. После победы всегда настроение такое. Но у нас нет времени радоваться, скоро игра с «Химками» — через два дня.

— Исторически сложилось, что дерби с «Торпедо» тяжелое для «Локомотива». Сейчас чувствуется этот накал?

— Конечно. Но не важно, против каких соперники мы будем сейчас играть, потому что мы в очень плохой ситуации. Мы не должны смотреть на то, какой соперник. Но кто знает историю клуба, понимает, что самый наш большой соперник — это «Торпедо». Перед игрой мы об этом тоже говорили, потому для болельщиков это очень важно. Мы старались как могли, чтобы одержать победу. Хорошо, что получилось.

— Команда ждет нового тренера. Обсуждали, кто это может быть?

— Мы обсуждаем, но вопрос этот не к нам. У нас есть руководство, РЖД, которое решает этот вопрос. Посмотрим, как будет.

— Болельщики хотят видеть Юрия Палыча.

— Юрий Палыч — легенда. Посмотрим.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
15 окт, 14:00. Лужники (Москва)
Торпедо М
0:1
Локомотив

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Маринато Гильерме
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Юрий Семин
0
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