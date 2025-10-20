Видео
20 октября, 14:42

Гильерме: «Митрюшкин показывает то, что умеет! Он ждал этот шанс»

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший вратарь «Локомотива» и координатор по развитию и подготовке вратарей молодежных команд академии Маринато Гильерме в разговоре с «СЭ» оценил выступление Антона Митрюшкина в текущем сезоне.

«Антон не зря попал в «Локомотив». Вы все это видите, как и клуб. Антон показывает то, что он умеет. Он ждал шанс. Надеюсь, так и будет продолжаться», — сказал Гильерме «СЭ».

В текущем сезоне 29-летний Митрюшкин провел 11 матчей за «Локомотив» в чемпионате России, 3 из которых отстоял на ноль.

