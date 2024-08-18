Гильерме: «Не думаю, что у Миранчука и Джикии нет вариантов»

Бывший вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме поделился мнением о будущем Антона Миранчука и Георгия Джикии, которые сейчас являются свободными агентами.

«Я не думаю, что у Миранчука и Джикии нет вариантов. Думаю, они их рассматривают. В этом деле важно принять правильное решение, чтобы не ошибиться. Я не думаю, что они прошедшее поколение. Джикии 30 лет. Миранчуку — 28. Если ты держишь себя в форме и следишь за своим здоровьем, можно хоть до 40 лет играть», — приводит слова Гильерме Metaratings.ru.

Джикия и Миранчук стали свободными агентами летом 2024 года. Защитник выступал за «Спартак», полузащитник — за «Локомотив».