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Сегодня, 20:25

Гильерме: «Не думаю, что у Миранчука и Джикии нет вариантов»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме поделился мнением о будущем Антона Миранчука и Георгия Джикии, которые сейчас являются свободными агентами.

«Я не думаю, что у Миранчука и Джикии нет вариантов. Думаю, они их рассматривают. В этом деле важно принять правильное решение, чтобы не ошибиться. Я не думаю, что они прошедшее поколение. Джикии 30 лет. Миранчуку — 28. Если ты держишь себя в форме и следишь за своим здоровьем, можно хоть до 40 лет играть», — приводит слова Гильерме Metaratings.ru.

Джикия и Миранчук стали свободными агентами летом 2024 года. Защитник выступал за «Спартак», полузащитник — за «Локомотив».

Источник: Metaratings
Антон Миранчук
Георгий Джикия
Маринато Гильерме
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