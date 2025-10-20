Гильерме: «Мне хочется тренировать, заниматься управлением. Начну учиться — пойму, чем буду заниматься»

Бывший вратарь «Локомотива» и координатор по развитию и подготовке вратарей молодежных команд академии Маринато Гильерме в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

«Сейчас я набираюсь опыта. Не знаю, чем стану заниматься в будущем. В один день мне хочется тренировать, в другой — заниматься управлением. Еще не решил, что буду делать дальше. Но скоро начинаю учиться. Думаю, тогда уже будет все ясно», — сказал Гильерме «СЭ».

Гильерме играл за «Локомотив» с 2017 под 2024 год. Вместе с московским клубом он стал чемпионом России, четыре раза выиграл Кубок страны и один раз — Суперкубок России.