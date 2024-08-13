Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:33

Гильерме пожелал удачи Алексею Миранчуку в «Атланте»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме заявил, что переход российского полузащитника Алексея Миранчука в «Атланту» будет хорошим опытом для игрока.

«Мы были вместе с Алексеем, когда он был в России в отпуске. Обсуждали его трансфер в Америку. Но это его личный выбор, он уже очень опытный футболист, хорошо знает, что лучше делать для своей карьеры. Я считаю, что для него это новый опыт играть в такой лиге. Чемпионат в США отличается от остальных, там много известных и великих футболистов, большая возможность играть на таком уровне. Я думаю, что для него это хорошо. Конечно, я пожелал ему удачи в этом», — цитирует Гильерме ТАСС.

30 июля Миранчук подписал контракт с «Атлантой» до конца декабря 2027 года.

Источник: ТАСС
Алексей Миранчук
Маринато Гильерме
ФК Атланта Юнайтед
1
0
Читайте также
За победу на Олимпиаде спортсмены получают лошадей, бриллианты и картины
ФИДЕ дисквалифицировала латвийского шахматиста за сексуальные домогательства
Алаудинов заявил об уничтожении большей части зашедших на территорию РФ войск ВСУ
Соболеву советуют просить прощения. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Появились кадры задержания сотрудницы воинской части, передававшей сведения ГУР
Бабушка убитой под Самарой двухлетней девочки сообщила детали случившегося
Популярное видео
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матч «Факела» и «Спартака» в РПЛ перенесен из Воронежа в Москву

В «Факеле» поблагодарили РФС и РПЛ за содействие в переносе матча со «Спартаком» в Москву